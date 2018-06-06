观察

为什么我国不发行专项彩票



5月31日，法国总统马克龙在爱丽舍宫举办文化遗产专项彩票启动仪式，正式宣布法国将发行彩票，以募集资金保护濒危文化遗产。

此次，法国为特定目的募集资金而将专门发行新的彩票，这样的做法，对其国家本身意义非凡。有了这种专项彩票募集的资金，文化遗产将能得到更好保护。

有网友提出疑问，为何中国不能发行这样的彩票？

专项彩票曾经出现过

其实，我国也曾发行过类似的专项彩票。

1998年，我国遭受了百年不遇的特大洪灾。当年10月，国务院批准民政部进行福利彩票专项募集，发行了名为“98抗洪赈灾”的彩票。经过5个月时间，全国顺利销售50亿元，最终共筹得15亿元资金，全额上缴国家财政用于灾后重建。

此后，我国才再也没有“专项彩票”一说。虽然专项彩票的身影再也没出现，但相关讨论一直没有停止过。

今年3月10日，全国人大代表，湖北省环境保护厅党组书记、厅长吕文艳建议制定生态环保彩票的具体管理办法，建立生态环保彩票的审计制度、公示制度等，合法推行“生态环保彩票”，以用于生态环境保护。

回顾以往，关于设立专项彩票的提案在两会历史上也并不罕见，其中也多围绕着环境、养老、教育等方面的问题，例如：

2003年，全国人大代表，揭阳市荣泰种养业有限公司陈妙珍建议，在全国发行教育彩票，以增加经济欠发达地区教育投入的资金来源。

2011年，全国人大代表，浙江永嘉县的普通农民，被誉为“白色污染斗士”的陈飞呼吁考虑发行环保彩票，以解决环保资金匮乏问题。

2015年，全国人大代表，现任上海交通大学教务处处长的沈志刚提出设立养老专项福利彩票，像体育福利彩票那样，为养老事业提供社会力量的有效补充。

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以上这些关于专项彩票的提案，虽然与“赈灾彩票”在形式及内容上有所不同，但究其本质，无外乎都是为了特定的某件事，发行单独的彩票，以筹集资金。

这样的讨论经久不绝，而且也有过发行“赈灾彩票”的先例，但为什么现在一个落地的都没有？

中国彩票管理体制现状

这种情况，与我国彩票管理体制的发展密切相关。

2000年后，我国彩票发展更加趋于市场化，为提升彩票发行效率与规模，我国彩票管理体制经历了改革。如今，我国彩票监督管理工作由财政部负责；民政部、国家体育总局按照各自的职责分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作；国家福彩中心与体彩中心，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

彩票公益金全部纳入财政专户，实行收支两条线管理，由彩票销售机构分别上缴中央财政和省级财政。其中，福利彩票公益金主要用于发展社会福利事业，包含扶老、助残、救孤、济困、赈灾等内容。体育彩票公益金则主要用于发展各类体育相关事业。

在这样的情况下，我国彩票只存在“体彩”与“福彩”两支，各部门的职责变得有限。如开设专项彩票就需增设单独发行部门，扩张国家彩票系统体制，而这将使发行、运营、管理等方面工作变的更为复杂，浪费更多的人力物力。

由此来看，在我国现行彩票管理体制下，发行专项彩票属实不合理。那，如果有需要使用专项资金的情况可怎么办？

公益金专项使用

2008年5月12日，四川汶川发生了一场举世震惊的特大地震，给我国造成了无可估算的损失。

当时为进行震灾后重建工作，经国务院批准从2008年7月1日到2010年12月31日，福利彩票和体育彩票指定专项彩票作为筹集赈灾公益金的来源。财政部、民政部、国家体育总局也于当年7月4日下发《关于调整即开型彩票公益金分配办法支持汶川地震灾后恢复重建等问题的通知》。

根据国务院批准的彩票公益金分配政策，彩票公益金在中央和地方之间按50：50的比例分配，从2008年7月1日至2010年12月31日，中央集中的即开型彩票公益金，全部用于汶川地震灾后恢复重建。

所以，当今在我国如果有需要启用资金的情况出现，可采用统筹安排部分公益金进行专项使用的做法。正如我国的“滋蕙计划”、“励耕计划”、“润雨计划”，就是利用中央专项彩票公益金资助发展教育事业的三个项目，此外类似的项目还有很多...

这样的做法，在我国现行彩票管理体制下，相比单独发行专项彩票筹集资金显得更为高效。

文章关键词： 新浪彩通 彩票 专项