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辽宁体彩要改制？疑问不少



近日，辽宁省人民政府办公厅印发《辽宁省人民政府关于组建辽宁省体育产业集团有限公司的批复》（后简称：《批复》），宣布组建省体育产业集团，注册资本30亿元。

其中，在出资来源一项，辽宁省体育彩票发行中心赫然在列，且其人员以及资产将一并纳入体育产业集团。

从形式上来讲，此事已属事业单位转为企业的重大变革，这样的消息相信无论对哪个行业来讲，都可称之为重磅！

关于《批复》的几点疑问

任何关于事业单位改制的问题，都会牵扯得到许多方面，诸如资源资产的整合、体制机制的协调，以及职能权利的重新划分等等，绝非一蹴而就的事情。

但，来看本次辽宁体彩中心并入省体育产业集团的事宜，实在过于突然，从而引发了诸多疑问。

1、关于人员：

如上文所述，体彩中心员工、资产连同负债，都一并划归体育产业集团。

那么，这是否意味着，原辽宁体彩事业编制的职工，身份将转变为企业职工身份，他们的行政级别是否自此消失？

辽宁体彩中心本身享有的正处级单位待遇是否也随之取消？各种相关福利待遇及保险问题如何处理？

这些员工的管理结构是否从此只和产业集团有关？他们是否会在薪酬待遇上，享有更多的灵活性？

2、关于职能：

在《批复》中可以发现，省体育产业集团虽然吸收合并了辽宁体彩，但经营范围中并未因此而包含体彩销售。

这表明辽宁体育产业集团不会承担体彩销售任务？

当然，笔者认为这种可能性极小。那么，是说《批复》刻意没有具体列出这一项？还是另有他指？

再有，辽宁体彩被吸收合并后，机构是否会改组？原有职能是否会拆分或者合并其他？

3、关于公益金：

作为各地体育系统的重要资金来源，公益金在产业集团成立之后，其筹集方式、管理主体和管理结构、不同层级之间的划拨比例是否会发生变化？

是否存在定向为体育产业集团注入公益金的可能性？是否有可能提升公益金应用于体育事业的比例？

总的来说，辽宁省体彩对于本番变革，需要做出巨大的调整。而上述的种种问题，都有待去慢慢揭晓。

有消息称，6月10日之前，辽宁省政府将对此次《批复》出台具体政策。所以说，还是等这之后，再做分析吧。（昕松）

文章关键词： 新浪彩通 彩票 改制