观察

大乐透派奖收官，乐善奖是锦上添花？



5月30日晚，随着1亿元“乐善奖”奖金派送结束，大乐透“6亿大派奖”最终收官。

首先，我们来总体回顾一下此次派奖活动。

销量增长

2018年大乐透派奖活动自18041期始至18062期结束，共持续22期。当前，奖池达到历史最高位57.03亿元。

活动期间，大乐透总销量达到55.83亿元，单期销量全部超过2.3亿元，期均销量达到2.54亿元，比派奖前的2.14亿元增长18.69%。

回看前两年，2016年派奖期间销量增长达到17.99％，而2017年派奖前后销量涨幅为16.75％。在这一点上，今年派奖对销量的增长刺激效果显然更为明显。

从数据来看，此次派奖活动收效不错。那么，增长具体由何而发呢？

三重派送

本次派奖活动设置奖金总额达到史无前例的6亿。2亿元用于一等奖派奖，3亿元用于四、五、六等奖的固定奖派奖以及1亿元“乐善奖”。

整个活动中，一等奖派奖奖金共成就96注头奖，略低于去年的112注，但远超2016年的50注。活动期间，还先后爆出了9654万和9921万的近亿元巨奖，超过了去年派奖期间最高奖金9899万，展现出了不俗的造富能力。

而固定奖奖金仅14期就全部派完毕，由此可见大乐透派奖活动起初的受欢迎程度。据统计，今年固定奖派奖受益人数达到5728万。

以上两项派奖奖金存在于整个派奖活动始末，直至奖金派送完毕为止。而乐善奖于后期才加入，所以派奖活动可以分为两阶段。

截止到5月12日开奖的第18054期，大乐透派奖进行了14期。期内，总销量达到38.55亿，期均销量2.75亿，相比派奖前涨幅一度超过20％。就此，派奖首阶段告捷。

有了这样的好成绩，使得人们更加期待那多出来的一亿元——乐善奖。

乐善奖：表现欠佳

5月12日晚八点，大乐透18055期开售，派奖活动的第二阶段开始。乐善奖如期进场，可其接下来的表现出人意料。

18055期开奖数据显示，当期大乐透销量为2.47亿元，相比上一期减少了约0.2亿。而整体来看，乐善奖加入后，大乐透单期平均销量为2.46亿元，这相比首阶段的2.57亿元，下降了0.11亿元，降幅约4.2％。

显然，乐善奖并没有给派奖活动的后半段销量注入活力。而纵观整个派奖活动，乐善奖似乎也并没有其他两项派奖奖金设置来得有存在感。

探究原因，其本身还存在一些缺陷：

1.玩法不明确。乐善奖的出现在大乐透派奖史上尚属首次，相对其他两项派奖奖金，人们对于乐善奖的玩法规则比较陌生。

2.奖金设置低。乐善奖派奖总额为1亿元，其中分为六个奖金等级，分别对应5000元、1000元、50元、5元、3元。其与固定奖派奖都是针对追加投注的购彩者设立，但相比固定奖派奖的3块最高中2400万，这样的额度设置显然缺乏吸引力。

3.中奖难度大。在奖金设置并没有固定奖那样具备吸引力的情况下，乐善奖的中奖条件设置与大乐透完全相同。这样的中奖难度难免有些不合理。

4.易受质疑。所谓乐善奖派奖，简单来说，就是在每张追加投注的彩票票面宣传栏第一行随机打印1注“5+2”超级大乐透号码，作为该张彩票的“乐善奖”开奖号码。也就是说，乐善奖号码完全由机器代打，这样的购彩方式自然没有亲手选择的号码来得实在。

此次大乐透派奖活动中各项派送奖金的设置各有特色。相比之下，乐善奖的表现并不尽如人意。对此，明年派奖活动会做出什么调整呢？

文章关键词： 新浪彩通 彩票 大乐透