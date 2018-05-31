观察

彩市格局或迎14年未有之变



2018年5月30日，财政部公布4月份全国彩票销售情况。全国共销售彩票417.05亿元，同比增加34.60亿元，增长9.0%，创年内销量新高！

体彩增势盛，销量超福彩

4月份，体彩方面共销售219.96亿元，同比增加24.74亿元，增长12.7%。这是继今年3月后，体彩历史上第二次单月销量突破200亿大关。福彩方面，上个月销售197.09亿元，同比增加9.86亿元，增长5.3%，增势稍缓。

但，以上并不是重点所在，请往下看。

今年1月至4月，福彩累积销售719.58亿元，同比增加18.96亿元，增长2.7%；体彩则达到739.22亿元销量，同比增加104.91亿元，增长16.5%。

至此，体彩前四个月销量超越福彩。

其中，值得注意的是，4月份，竞猜型彩票共销售107.85亿元，同比增加20.39亿元，增长23.3%，又一次成为增长速度最快的彩种。

照此趋势发展，新浪彩通大胆预测，凭借竞猜型彩票的“神勇”发挥，我国彩票市场的格局很可能将于今年迎来重大改变。

福彩销量优势已持续14年

1987年，我国恢复发行彩票，福彩应声上市。随后，中国体育彩票于1994年也开始发行。如今，我国彩票发行已有30年之久。期间，除2000年至2003年外，福彩销量始终占据优势地位。

2017年，中国彩票再创造佳绩。彩票全年销量超过4268亿元，同比去年增长8%，顺利迈过4000亿元门槛。其中，2017年福彩机构销售彩票超过2171亿元，为历史最高年销售量，以7亿多元的销量领先体育彩票。但可见的是，两者在市场份额上已经相差微弱。

而今年，体彩也很有可能会将销量优势保持至年终，届时，体彩将在销量占比上反超福彩，打破14年未有之僵局。

世界杯加持

世界杯，4年一度的足球狂欢盛宴，即将于下个月正式拉开帷幕。回看竞猜型彩票的发展历史，无一例外都在世界杯或者欧洲杯这样的特殊年份，留下了注脚。而竞彩作为竞猜型彩票绝对主力，更是在其中发挥了不可磨灭的作用。

2010年，南非世界杯期间，竞彩销量大幅增长，全年销量达60亿元，比2009年销量增长4464%。

2014年，竞彩销售440亿元，同比增幅超过92%。数据显示，巴西世界杯期间，竞彩共销售129亿元，这一个月的竞彩销量占全年销量的近30%，比2010年的南非世界杯期间的销量增长460%，周销量、日销量不断打破纪录。

2016年，法国欧洲杯期间，竞彩销量约为105亿元，虽不及2014年世界杯期间的销量，但因为奥运会等大型体育赛事的存在，其全年销量达到672亿元，成功击败福彩双色球，成为新的彩市航母！

在今年俄罗斯世界杯中，竞彩又将会带给我们怎样的惊喜呢？突破150亿元？这似乎并不是什么有难度事情。

那么，究竟是什么让竞彩具备如此魅力？新浪彩通认为，大概与以下几点有关：

1、中奖概率大：竞彩的返奖率达到73%，是我国所有彩种中的返奖比例之最。

2、趣味性高：相比于数字彩的“随机事件”，竞彩玩家可以通过各种比赛数据、基本面来进行分析，以提高命中率，或者纯粹为了自己所支持的球队，买上一注彩票以增加观赛激情。

4、选择空间大：竞彩玩法种类多样，不仅包括“310”选择方式，还包含让分胜负、大小球等多种玩法，并且玩家可以在比赛选择上也更为灵活，可以随意组合进行串关

简而言之，竞彩因为其中奖难度低，参与度高等特性，让其逐步成为目前我国彩市上最具活力的明星彩种。又因俄罗斯世界杯的加成，竞彩势必将于今年取得再一次重大突破，带领我国体育彩票大步向前！

文章关键词： 新浪彩通 彩票 销量