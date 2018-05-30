4月体彩销量超越福彩！

舆情

2018年4月份全国彩票销售情况



一、 全国彩票销售情况

4月份，全国共销售彩票417.05亿元，比上年同期（简称“同比”）增加34.60亿元，增长9.0%。其中，福利彩票机构销售197.09亿元，同比增加9.86亿元，增长5.3%。体育彩票机构销售219.96亿元，同比增加24.74亿元，增长12.7%。

1月至4月累计，全国共销售彩票1458.80亿元，同比增加123.87亿元，增长9.3%。其中，福利彩票机构销售719.58亿元，同比增加18.96亿元，增长2.7%；体育彩票机构销售739.22亿元，同比增加104.91亿元，增长16.5%。

二、分类型彩票销售情况

4月份，乐透数字型彩票销售249.54亿元，同比增加15.80亿元，增长6.8%；竞猜型彩票销售107.85亿元，同比增加20.39亿元，增长23.3%；即开型彩票销售18.77亿元，同比减少3.27亿元，下降14.8%；视频型彩票销售40.79亿元，同比增加1.73亿元，增长4.4%；基诺型彩票销售0.11亿元，同比减少0.05亿元，下降31.9%。4月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的59.8%、25.8%、4.5%、9.8%、0.1%。

1月至4月累计，乐透数字型彩票销售889.85亿元，同比增加49.01亿元，增长5.8%；竞猜型彩票销售334.90亿元，同比增加80.68亿元，增长31.7%；即开型彩票销售78.22亿元，同比减少7.76亿元，下降9.0%；视频型彩票销售155.41亿元，同比增加2.12亿元，增长1.4%；基诺型彩票销售0.43亿元，同比减少0.18亿元，下降29.3%。1月至4月份乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的61.0%、23.0%、5.3%、10.6%、0.1%。

三、分地区彩票销售情况

4月份，与上年同期相比，全国共有26个省份彩票销售量出现增长。其中，江苏、江西、湖南、河南和河北增加额较多，同比分别增加5.78亿元、3.79亿元、3.76亿元、3.15亿元和2.92亿元。

1月至4月累计，与上年同期相比，全国共有26个省份彩票销售量出现增长。其中，湖南、江苏、广东、陕西和江西增加额较多，同比分别增加18.00亿元、15.80亿元、13.21亿元、12.19亿元和10.80亿元。

各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

文章关键词： 舆情 彩票 销量