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网络热文疑留暗号引向赌博网 多家平台清理



近日，一篇题为《保研大学生利用专业知识破解彩票漏洞获刑》的“新闻”，被网易等多家网站抓取后成为网络热点。然而，不少网友指出，这篇“新闻”疑为博彩网站的营销软文。北京青年报记者发现，文中配发的3张图片，实为其他新闻事件或知名人物的照片，而文中图片留有“暗号”，则指向一家境外博彩网站。

网络热文疑点重重

配文图片张冠李戴

连日来，一篇名为《保研大学生利用专业知识破解彩票漏洞获刑》的“新闻”不断引发关注。北青报记者注意到，文中描述了品学兼优的保研学生张某，利用自己的专业知识破解了彩票的计算公式，并利用此漏洞非法获利380万元。

文章后半部分，详细介绍了张某如何计算出博彩网站的漏洞，并晒出了张某与昵称为“注册网址”的博彩网站管理员的聊天页面。此文中配发多张照片，有注明“张某出席庭审”的照片，还有“张某班主任和母亲的照片”，这些照片人物的眼部都做了马赛克处理。

这篇“新闻”发布后，在各类内容平台上热传，然而很快有网友发现，这篇所谓的“新闻”涉嫌造假。

北青报记者发现，这篇文章中，没有事发的具体时间、地点、人名以及单位名称。文中3张配图也都是其他新闻事件的照片。

其中“保研大学生张某”的庭审图片，源于2011年一篇题为《向多名个体摆摊人员勒索8万元地头蛇强收保护费获刑7年》的新闻报道。“张某的班主任”则为已故著名学者李佩的照片。而“张某母亲”的照片，则是源于一组题为《高考男孩车祸失忆只记得考试母亲含泪陪考》的图片新闻。

此外，北青报记者以文中“破解彩票获刑”、“大学生彩票”、“破解彩票”等关键词，在裁判文书网上检索，也未发现相关案件。

“暗号”指向博彩网站

网站经营大量赌博游戏

更为蹊跷的是，在疑似虚假新闻的图片中，留下了“暗号”，指向一家名为“爱购彩”的博彩网站。

北青报记者联系该网站客服人员，询问《保研大学生利用专业知识破解彩票获刑》的图片中，“暗号”指向的那个网址是否为该网站。客服人员承认是他们的网站。

北青报记者注册、登录该网站发现，网站上设置有多种选号、押大小、押单双以及卡牌等博彩。客服人员称，用户注册后，可以进行线上投注、支付。此外，网站页面右侧还设有聊天室，注册会员在聊天室中交流“赌博心得”。

多家平台已开始清理该文章

相关部门受理对赌博网举报

北青报记者注意到，涉事的博彩网站页面底部并未显示在工信部的备案号。5月22日下午，北青报记者致电工信部，工作人员表示，国内的网站都需要在工信部备案，没有备案则属于违规网站。检索该网站域名后，工作人员回复称，“这家网站没有在工信部备案，是一家在境外注册的网站。”随后，工作人员建议说，如果该网站涉及到博彩等违法内容，可向中国互联网违法和不良信息举报中心（电话010-12377）进行举报。

北青报记者拨打上述电话举报该博彩网站，工作人员记录下涉事网站域名和网站名称后表示，根据相关法律法规，网上出售彩票、赌博同样属于违法违规行为，相关网站、人员一经查实，将依法依规严处。

对于这篇广为流传的文章，一些发布此文的自媒体平台已开始清理。5月22日，刊发该文的一家自媒体内容平台工作人员告诉北青报记者，该平台已在第一时间将此文下线，发布文章的相关账号已被平台封禁。（记者 张雅 实习生 张月朦）

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